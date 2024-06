Brennpunkt-Schulen Hunderte mitteldeutsche Schulen erhalten Geld aus Milliarden-Programm

04. Juni 2024, 17:34 Uhr

Aufgrund von wiederholten schlechten Pisa-Ergebnissen der letzten Jahren wollen Bund und Länder die Bildungschancen von sozial schwächeren Kindern stärken. Deshalb bringen sie ein milliardenschweres Förderprogramm für Brennpunkt-Schulen an den Start. Bis zum Schuljahr 2026/27 sollen bundesweit tausende Schulen gefördert werden. Das Geld soll etwa in Baumaßnahmen und Schulsozialarbeit fließen. Über 380 Schulen in Mitteldeutschland erhalten in den kommenden Jahren Millionen Euro an Zuschüssen.