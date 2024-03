In den Großstädten finde man auch in Sachsen-Anhalt Klassen, in denen die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte einen Migrationshintergrund haben, sagt Tobias Kühne, Sprecher des Landesschulamts Sachsen-Anhalt. Oft spielten dann auch soziale Fragen eine Rolle, denn Familien mit Migrationshintergrund hätten häufig weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, um beispielsweise Nachhilfe zu finanzieren. Trotzdem gebe es auch immer wieder Beispiele, in denen Kinder mit Migrationshintergrund das Bildungssystem durchlaufen und ihr Abitur absolvierten.



Damit das klappt, sei es wichtig, dass sie so früh wie möglich in Kontakt mit der deutschen Sprache kommen, meint Oliver Winkler von der Uni Halle. "Kompetenzen in Deutsch sind für alle Schulfächer wichtig." Der Nutzen von frühkindlicher Bildung sei daher sehr hoch. Sprach-Kitas könnten ein Anfang sein. In Sachsen-Anhalt gibt es aktuell 209 solcher Einrichtungen.

Wir versuchen den Kindern mit unseren Angeboten den Übergang in die Schule so leicht wie möglich zu machen und ihnen das mitzugeben, was sie brauchen, um gut in die Zukunft zu starten. Jennifer Mauksch Leiterin der Kita "Ohana" in Magdeburg

Individuelle Förderung im Vorschul-Programm

Sara Abdulkader ist glücklich darüber, dass ihr Kind einen Platz in der Kita "Ohana" bekommen hat. Die 33-jährige Syrerin ist vor sieben Jahren nach Deutschland gekommen, dieses Jahr soll ihre Tochter eingeschult werden. "Ich dachte zuerst, mein Kind spricht hier vielleicht nur Arabisch, aber sie spricht mittlerweile sehr gut Deutsch. Und das ist es, was wir wollen", erzählt sie lächelnd. Trotzdem mache sie sich Sorgen, ob die Sechsjährige in der Schule alles verstehen wird. Deshalb versuche sie auch zu Hause – neben der Muttersprache – so viel wie möglich Deutsch zu sprechen. "Ich habe auch schon Erfahrung mit meinem Sohn, der jetzt in der sechsten Klasse ist. In der ersten Klasse war es bei ihm noch ein bisschen schwierig, aber jetzt funktioniert es alles gut. Die Kinder lernen sehr schnell", erinnert sie sich. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf

Leiterin Jennifer Mauksch hofft, dass ihre Kita-Kinder in der Einrichtung so weit vorbereitet werden, dass sie in der Schule später keine Sprachbarriere haben. Wenn im Vorschulprogramm auffalle, dass ein Kind Probleme hat, gebe es Mitarbeiter, die sich darauf spezialisiert haben und dann im Einzeltraining mit dem Kind arbeiten. "Wir versuchen den Kindern mit unseren Angeboten den Übergang in die Schule so leicht wie möglich zu machen und ihnen das mitzugeben, was sie brauchen, um gut in die Zukunft zu starten."

Weiterführung des Projekts trotz Erfolg unsicher