Eltern monieren vor allem Unterrichtsausfall und gekürzte Stundentafel

In der Umfrage von MDRfragt meldeten sich auch zahlreiche Eltern zu Wort. Sie begründen ihre Unzufriedenheit häufig mit fehlenden Lehrkräften und den damit verbundenen Folgen: "Bei meiner Tochter fallen viele Stunden aus, Lehrer sind überlastet, es wurden Pflichtstunden gestrichen", schildert Simone (41) aus dem Landkreis Zwickau ihre Erfahrungen. Und Jane (46) aus dem Landkreis Harz schreibt: "Mein Sohn hat in der Sekundarschule pro Tag zwei bis drei Stunden Unterricht, der Rest fällt wegen Lehrermangels aus und soll von den Kindern in Eigenregie erarbeitet werden — am heimischen Küchentisch bei Vollzeit arbeitenden Eltern."

Andreas (49) aus dem Landkreis Leipzig sieht ein gesamtdeutsches politisches Problem: "Einfach nur traurig für ein ach so angeblich reiches Land, was leider kein Geld für seine Kinder und Schulen hat. Diese verantwortungslose Politik gefährdet unsere Zukunft und den Wohlstand. Wo sind die Milliarden für eine Bildungsoffensive?"

Michael (41) aus dem Kreis Zwickau argumentiert: "Es wird immer noch nach veralteten, festgefahrenen Lehrplänen unterrichtet. Ein Aufweichen der festen Unterrichtszeiten und Anpassung der Vorgaben für die Benotung wären für mich zwei von vielen Punkten eines modernen Schulsystems." Auch Kevin (40) aus Magdeburg moniert vor allem die Inhalte: "Es sollte mehr auf die moderne Gesellschaft eingegangen werden, um die Kinder darauf vorzubereiten", meint er. Stefan (47) aus dem Vogtlandkreis fasst die Situation so zusammen: "Zugespitzt könnte man behaupten, dass zwar jeder Schüler mit dem Internet, Smartphone und der digitalen Welt umgehen kann, aber keiner mehr in der Lage ist, drei zusammenhängende Sätze von Hand zu schreiben und sich dabei vernünftig auszudrücken."

Lehrkräfte beklagen Überlastung und Zusatz-Aufgaben

Unter jenen MDRfragt-Mitgliedern, die selbst im Bildungssystem arbeiten, überwiegt das Gefühl, mit unnötigen Aufgaben be- und im Arbeits-Alltag überlastet zu werden. So findet Susan (35) aus Saalfeld-Rudolstadt: "Es gibt erstens viel zu viel Bürokratie und verwalterische Aufgaben, die ich als Lehrerin fast täglich zu bewältigen habe." Das binde Zeit, die sie eigentlich für ihren Unterricht und die Vorbereitung nutzen wollen würde. "Ich muss doch erst einmal meine Schülerinnen und Schüler auf die Bahn bekommen, bevor sie aufnahmefähig sind und ich ihnen etwas beibringen kann." Ihr Anspruch sei, allen Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden: "auf sozialer und auf Bildungsebene".

Und Julia (24) aus dem Landkreis beklagt, dass zu viele Erziehungsaufgaben auf die Lehrkräfte abgewälzt werden: "Vieles wird den Lehrkräften überlassen, weil zu Hause kein Finger mehr gekrümmt wird. Die Vermittlung von Wissen gerät immer mehr in den Hintergrund, weil andere Dinge zu viel Zeit in Anspruch nehmen."

Verweis auf gute Plätze im Länder-Vergleich

Wer eher positiv auf die Schulpolitik blickt, argumentiert hingegen oft mit den guten Plätzen, die Sachsen und Thüringen bei regelmäßigen Leistungsvergleichen zwischen den Ländern erreichen:

Max (18) aus Mittelsachsen argumentiert: "Sachsen zählt zu den Bundesländern mit dem schwersten Abitur, aber auch zu den Bundesländern mit den 'schlausten' Schülern. Folglich könnte man sagen, dass der Schulinhalt, den die Schüler lernen, sehr gut ist und das Wissen der Schüler bereichert."

Ähnlich sieht es Marco (25) aus dem Erzgebirgskreis: "Sachsen ist im nationalen Vergleich seit Jahren Spitzenreiter. Diesen Platz sollten wir verteidigen." Der 25-Jährige findet es auch gut, dass Bildung Ländersache ist und der Bund hier wenig mitmischt und schreibt: "Das föderale System fördert den Wettbewerb unter den Bundesländern um die beste Bildung." Und für Benjamin (35) aus dem Kreis Meißen könnte die Zuständigkeit so bleiben, unter einer Bedingung: "Es ist völlig in Ordnung, sofern die Anforderungen an die Schulsysteme die gleichen sind und gleiche Prüfungen die Schulsysteme vergleichbar machen. Dann können die Länder voneinander lernen." Die meisten MDRfragt-Mitglieder nehmen in dieser Frage die gegenteilige Position ein.

Großteil wünscht sich mehr Bund und mehr Einheitlichkeit

Nur jede und jeder Zehnte gab im Meinungsbarometer an, die jetzigen Kompetenzverteilungen von Bund und Ländern in Sachen Bildung sollten beibehalten werden. Der Großteil wünscht sich mehr Mitspracherecht vom Bund.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Häufige Begründung für den Wunsch nach mehr Bundes-Beteiligung ist: Das Bildungssystem soll einheitlicher werden, bei den Lehrinhalten, den Schulformen und den Abschlüssen. Sophie (19) aus dem Landkreis Zwickau findet, die aktuelle Aufteilung sorgt für Ungerechtigkeiten: "Es kann nicht sein, dass man in Deutschland 16 verschiedene Qualitätsstufen des Abiturs vorfindet und es so zu tiefgreifenden Unterschieden im weiteren Bildungsweg kommt." Ganz ähnlich argumentiert Julia (21) aus dem Landkreis Sömmerda: "Ich finde, dass das Schulsystem vereinheitlicht werden sollte. Es sollten überall die gleichen Fächer und der gleiche Inhalt vermittelt werden, nur so können Schüler in ganz Deutschland am besten verglichen werden."

Ramona (20) aus dem Salzlandkreis verweist auf ganz praktische negative Folgen: "Gerade wenn Familien mit schulpflichtigen Kindern umziehen, ist es schwierig, da jedes Bundesland andere Vorgaben hat im Curriculum."

Paul (21) aus Dresden ist in der Frage hin- und hergerissen: "Dagegen spricht der Blick auf die Geschichte. Man möchte dringend verhindern, dass eine Regierung die Jugend und damit die gesamte kommende Bürgergeneration massiv manipuliert", argumentiert er für die Länderhoheit. Sein Kontra: "Die aktuelle, zerstückelte Bildungspolitik finde ich aber ungerecht und unpraktisch."

Ganz klar gegen den Föderalismus im Bildungsbereich ist hingegen das Argument von Nils (18) aus Mittelsachsen: "Wenn das sinnvoll wäre, würden uns Länder mit einem zentralistischen Bildungssystem bei Pisa nicht haushoch überlegen sein."

Was hilft nach dem Pisa-Schock?

Damit spielt MDRfragt-Mitglied Nils auf die internationale Bildungsstudie an, deren jüngste Ergebnisse in Deutschland mit dem Stichwort "Pisa-Schock" diskutiert werden. Die deutschen Schülerinnen und Schüler schnitten deutlich schlechter ab als der zuvor getestete Jahrgang — und waren weit von den Leistungen der Länder in der Spitzengruppe entfernt. Seit den Veröffentlichungen der neuen Pisa-Ergebnisse wird diskutiert, was jetzt die richtigen Maßnahmen wären, damit Kinder und Jugendliche in der Schule wieder besser lesen, schreiben und rechnen lernen.

Wenn es nach den Befragten im aktuellen Stimmungsbild geht, heißt die Antwort: mehr Lehrkräfte (81 Prozent), mehr Praxisbezug im Unterricht und gezieltere Förderung von Leistungsschwächeren (je 64 Prozent).

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK