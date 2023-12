Falls es durch Planungsfehler oder höhere Steuereinnahmen doch Überschüsse gibt, dann wird laut Tappe damit folgendermaßen umgegangen: "In dem Fall benutzt man diese Überschüsse üblicherweise dazu, dass man Schulden, die man ansonsten aufgenommen hätte, gar nicht erst aufnimmt oder Schulden, die man aufgenommen hat, direkt wieder tilgt. Das heißt in der Regel nimmt man keine Überschüsse mit ins nächste Jahr, sondern rechnet das mithilfe der Kredite spitz ab."

Und sollte das Haushaltsrecht nun so geändert werden, dass Überschüsse auch für andere Projekte einfacher ausgegeben werden können? Nachgefragt bei der FDP, die das Finanzministerium führt und damit auch für den Haushalt verantwortlich ist. Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der Liberalen im Bundestag, sagt dazu: "Auf den ersten Blick hört sich das sehr gut an: schnelles Umwidmen von überschüssigen Geldern. Aber in einer Demokratie ist das hochgefährlich. Denn wer würde das denn dann umwidmen? Irgendein Beamter in einem Ministerium?"