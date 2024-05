Kritiker des Deutschlandtickets würden das Geld lieber in den Ausbau der Infrastruktur und das ÖPNV-Angebot investieren als in das Ticket.

Aus meiner Sicht ist es eine Frage der politischen Prioritätensetzung. Wenn wir eine Verkehrswende und Klimaschutz wollen und auch wollen, dass mehr Menschen Bus und Bahn nutzen, dann muss beides drin sein. Für mich muss daher die Priorität auf dem Mix aus ÖPNV, Fuß- und Radwegen liegen. Da muss man einfach mehr Geld hineinstecken. Momentan sind wir in einem alten Denkmuster verhaftet. Wenn wir uns entscheiden, ein Mobilitätssystem zu wählen, das auf Nachhaltigkeit und auf Klimafreundlichkeit setzt, dann muss viel mehr Geld in den ÖPNV gesteckt werden.

Aus meiner Sicht muss der Bund mehr zuschießen. Es gibt ja durchaus Modelle, die bereits diskutiert werden. Es gibt Fragen wie: "Was machen wir mit der Pendlerpauschale? Was machen wir mit dem Dienstwagen-Privileg?" Diese Finanzierungsquellen könnte man anzapfen. Es geht letztlich um eine Umverteilung von Mitteln. Es ist ja nicht so, dass gar kein Geld da ist. Wir konnten vor Kurzem lesen, dass unser Bundesverkehrsminister 150 Millionen Euro in Flugtaxis investieren möchte. Das ist zwar nicht die Lücke, die im ÖPNV besteht, aber es wäre ein Anfang.