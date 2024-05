Viel los ist immer am ersten Mai, sagt Polizeisprecher Marko Laske – und dieses Jahr mehr als sonst. "Aktuell haben wir natürlich die Situation sowohl mit Blick auf die Bundesrepublik, die anstehenden Wahlen in Sachsen, aber auch das Weltgeschehen spielt natürlich eine Rolle, was die Mobilisierung, was die Teilnehmerzahlen angeht."