Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Evan Vucci

Fakten und Meinung Wie alt dürfen Menschen in der Politik sein?

Hauptinhalt

28. Juli 2024, 05:00 Uhr

Auf Führungspersonen in der Politik möchte man sich verlassen können. Was passiert, wenn das Vertrauen schwindet, ist aktuell an der Spitze der Weltmacht USA zu beobachten. Die physische und mentale Fragilität von US-Präsidenten Joe Biden sorgt auch hier für Diskussionen über eine Altersgrenze in der Politik. Fakten und Meinungen zum Thema, wie alt Menschen in führenden politischen Ämtern sein dürfen.