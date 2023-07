Kein Pauschales Verbot

Die Hochschulrektorenkonferenz hatte sich nach der Äußerung von Stark-Watzinger gegen ein pauschales Verbot von Konfuzius-Instituten an deutschen Hochschulen ausgesprochen. Das sächsische Wissenschaftsministerium verweist auf die Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit. Dessen Sprecher Falk Lange sagt, es obliege "in erster Linie der Hochschule und den Forschenden und Lehrenden, Chancen, Nutzen und Risiken der Zusammenarbeit einzuschätzen". Bislang habe das Wissenschaftsministerium keine Erkenntnisse, "dass die Freiheit der Wissenschaft speziell am Konfuzius-Institut in Leipzig etwa durch politische Einflussnahme gestört oder eingeschränkt wird."

Der Chemnitzer FDP-Politiker Frank Müller-Rosentritt kritisiert, dass die Institute die Propaganda der kommunistischen Partei verbreiten. Bildrechte: IMAGO/Future Image Sowohl seitens der Universität als auch des Ministeriums sei man sehr sensibel, was die Sicherheit angehe, so Lange. Der Chemnitzer FDP-Politiker Frank Müller-Rosentritt sieht das Thema nicht ganz so entspannt. Er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags und dort Berichterstatter für Asien. Mit den Konfuzius-Instituten beschäftigt er sich schon lange. "Die Konfuzius-Institute sind eine wesentliche Säule der chinesischen Außenpolitik. Hier soll Einfluss genommen werden auf unsere Gesellschaft. Aber eben noch viel mehr. Es soll die Propaganda der kommunistischen Partei uns übergestülpt werden."

Müller-Rosentritt: Deutschland braucht China-Kompetenz

Die Geheimdienste berichten laut Müller-Rosentritt, dass viele Studierende chinesische Spione seien. Da Deutschland trotzdem eine große China-Kompetenz brauche, plädiert der Außenpolitiker für eine Zusammenarbeit mit Partneruniversitäten in Taiwan. Das schwebt auch Anna Marti von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung vor.

Marti, die das Taiwan-Büro der Stiftung in Taipeh leitet, sagte: "Auch in Taiwan spricht man Mandarin. Und auch die taiwanische Regierung arbeitet ja gerade daran, da vielleicht eine Alternative anzubieten. Also man könnte auch mit einem demokratischen Territorium – Deutschland erkennt Taiwan ja nicht als Staat an – kooperieren und auf die Sprachausbildung setzen."