Fachkräftemangel Weniger Bürokratie in Krankenhäusern: Verband macht Vorschläge

07. August 2024, 17:55 Uhr

Ärzte und Pflegekräfte verbringen drei Stunden am Tag mit der Dokumentation ihrer Arbeit. Würde das nur um eine Stunde am Tag reduziert, könnten bereits tausende Kräfte freigesetzt werden – und so der Fachkräftemangel deutlich reduziert werden. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Was die Deutsche Krankenhausgesellschaft zum Abbau von Bürokratie in Kliniken vorschlägt.