Frank Richter, der für die SPD im Sächsischen Landtag sitzt, tut sich mit der Definition des Begriffs Leitkultur schwer: "Also man kann eine positive Vorstellung haben, wenn man vielleicht an die Werte denkt, die in unserer Gesellschaft gelten: Freiheitlichkeit, Liberalität oder Demokratie. Das sind aber keine Werte, die Deutschland jetzt gepachtet hat. Wenn man auf der anderen Seite der Skala, ich weiß nicht, an Bierzelt oder Lederhose denkt, dann kommt man ja in ganz komisches Fahrwasser." Den Begriff Leitkultur könne Richter gedanklich und inhaltlich nicht so richtig verorten.