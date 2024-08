Die 1989 im sächsischen Werdau geborene Ines Schwerdtner hat auf ihrer Webseite mitgeteilt, dass sie sich um den Vorsitz bei der Linkspartei bewerben will. Die 35-Jährige arbeitet als freiberufliche Journalistin und Publizistin.

Schwerdtner engagierte sich unter anderem in der Initiative "Deutsche Wohnen & Co. Enteignen" und in einer Kampagne gegen steigende Preise. Nach Angaben des Landesverbands Sachsen-Anhalt ist sie im Kreisverband Anhalt-Bitterfeld organisiert. Große politische Erfahrung hat Schwerdtner nicht. Zuletzt stand sie bei der Europawahl auf Listenplatz fünf, verpasste jedoch ein Mandat.