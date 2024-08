Die Linke-Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan haben ihren Abgang von der Parteispitze angekündigt. Wie sie auf der Internetseite ihrer Partei erklärten, werden sie beim Parteitag in Halle in Sachsen-Anhalt im Oktober nicht mehr für den Vorsitz kandidieren.

Wissler schrieb in ihrer Erklärung, sie nehme wahr, dass es in Teilen der Partei den "Wunsch nach einem personellen Neuanfang" gebe. "Ich halte es jetzt für den richtigen Zeitpunkt, Klarheit zu schaffen", zwei Monate vor dem Parteitag in Halle, mit genug Zeit für innerparteiliche Meinungsbildung. Gleichwohl sprach sich der frühere Parteichef Bernd Riexinger noch am Sonntag im "Spiegel" für Jan van Aken als Nachfolger aus. Dem Magazin zufolge wollte sich dieser aber nicht dazu äußern.