In ihrem Programm fordert die Linke die Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Bus, Bahn und Hygieneartikel. Zudem plädiert sie für die Einführung eines "Energie-Soli für Reiche". Über diesen soll Energie für Durchschnittsverbraucher finanziert werden. Außerdem will die Partei sowohl eine Vermögenssteuer als auch eine Vermögensabgabe, höhere Einkommenssteuern für Gutverdiener und eine höhere Erbschaftssteuer durchsetzen. Im Gegenzug will sie Rente, Kindergeld und Bürgergeld verbessern sowie den Mindestlohn auf 15 Euro anheben. Die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland will die Linke verhindern.