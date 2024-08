Die Regierungen der USA und der Bundesrepublik erklärten am 10. Juli am Rande des Nato-Gipfels in Washington, dass in Deutschland ab 2026 weitreichende US-Waffensysteme stationiert werden. "Diese konventionellen Einheiten werden bei voller Entwicklung SM-6, Tomahawks und derzeit in Entwicklung befindliche Hyperschallwaffen umfassen und über deutlich größere Reichweite als die derzeitigen landgestützten Systeme in Europa verfügen", hieß es. Die USA sprachen von einem Beitrag zur europäischen Abschreckung und einem Beleg für Einstehen der USA für die Nato. Details gab es damals zunächst nicht.