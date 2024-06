MDRfragt Geteilte Meinung zum politischen Einmischen der Kirchen

Die Befragung zur Rolle der Kirche wurde anlässlich des Katholikentags in Erfurt geführt. Auf Veranstaltungen diskutieren Gläubige, Kirchenvertreter und Politiker über aktuelle Themen wie den Umgang mit Extremismus, sozialer Gerechtigkeit und Klimawandel. Zu diesen Podien wurden keine Mandatsträger der AfD eingeladen und das sorgte bereits im Vorfeld für Diskussionen. Auf dem Katholikentag geht es auch um die aktuelle Krise der christlichen Kirchen in Deutschland. In Anbetracht der Mitgliederverluste suchen die Kirchen nach Wegen aus dieser Krise. Dazu gehört auch die Diskussion darüber, ob sie mit einer klareren Haltung zu politischen Themen wieder mehr Bedeutung für die Menschen erlangen.

In der aktuellen Befragung sagen fast drei Viertel der Teilnehmenden (70 Prozent), die Kirchen – egal ob evangelisch oder katholisch – haben nur eine kleine oder keine gesellschaftliche Bedeutung. Die für diese Einschätzung genannten Gründe decken eine sehr große Bandbreite ab. Viele Teilnehmende aus der MDRfragt-Gemeinschaft kritisieren überholte Vorstellungen vom Zusammenleben, Versäumnisse beim Aufarbeiten der Missbrauchsskandale und auch die Höhe der Kirchensteuer. Die wird in Krisenzeiten als zusätzliche Belastung empfunden. Kritisiert wird auch, dass die Kirchen nicht deutlicher für christliche Werte eintreten. "Angesichts von Kriegen, Kinderarmut, Missbrauch, der Segnung von Kriegsaktivitäten und der Befürwortung von Waffenlieferungen in Kriegsgebiete bin ich von der Kirche enttäuscht", schreibt beispielsweise Karla (71) aus dem Jerichower Land.

Bestimmte Ansichten der Kirche sind total veraltet. MDRfragt-Teilnehmerin Rosemarie (72) aus Mittelsachsen

"Der unfassbare Missbrauch in beiden Kirchen und die fehlende bzw. nur sehr zögerliche Aufklärung hat den Kirchen sehr viel Vertrauen genommen", kommentiert Michael (78) aus Jena. "Bestimmte Ansichten der Kirche sind total veraltet", findet Rosemarie (72) aus Mittelsachsen. Enrico (51) aus dem Landkreis Bautzen ist der Ansicht: "Wenn man nicht offen der Weiterentwicklung gegenüber steht, dann kann man Menschen zwingen oder verängstigen, aber nicht innere Zuwendung erwarten."

Wer sich selbst als konfessionell gebunden betrachtet, räumt den Kirchen deutlich häufiger eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft ein (58 Prozent) als jene, die sich nicht als konfessionell gebunden betrachten (18 Prozent).

Während die Kirchen als Institution aus Sicht vieler Befragter nur wenig Bedeutung für die Gesellschaft haben, sieht es mit den christlichen Werten etwas anders aus. Jede und jeder Zweite (51 Prozent) findet, dass christliche Werte wie Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Solidarität und Versöhnung eine eher große Bedeutung haben. Den Unterschied erklären viele MDRfragt-Mitglieder in ihren Kommentaren ähnlich wie Rainer (76) aus dem Landkreis Görlitz: "Die Werte sind allein gültig, dazu brauchen wir keine Kirchen. Kirche ist eine Institution, die mit dem Glauben nur wenig zu tun hat." Jennifer (30) aus Gera findet: "Eine Gesellschaft kann nach guten Werten zusammenleben, ohne dass es dafür eine extra Institution mit eigenen Regeln und Privilegien gibt."

"Die Diakonie der evangelischen Landeskirche übernimmt so viele Leistungen wie zum Beispiel Kindergärten und Altenheime, die eigentlich in der Pflicht des Staates sind", schreibt Reinhild (73) aus dem Landkreis Leipzig. Damit sei und bleibe Kirche auch weiterhin ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Reinhild gehört zur Mehrheit der Befragten (57 Prozent), für die Kirchen mit ihren sozialen Angeboten Lücken schließen, die der Staat offen lässt. Ein Drittel der Befragten (36 Prozent) sieht das anders.

Am ehesten wird der Kirche im sozialen Bereich eine Bedeutung zugesprochen, Nur jeder und jede dritte Teilnehmende (37 Prozent) findet dagegen, dass die Kirchen eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft sind. Diese Stütze würde aus Sicht vieler auch nicht fehlen, wenn sie immer kleiner und unwichtiger wird. Weniger als ein Drittel der Befragten stimmt der Aussage zu, wenn immer mehr Menschen aus den Kirchen austreten, könnte das zum Problem für die Gesellschaft werden.

Sieglinde (65) aus dem Landkreis Wittenberg fasst das ähnlich wie zahlreiche andere Befragte in ihrem Kommentar so zusammen: "Aus meiner Sicht ist die Kirche ein Relikt aus sehr alter Zeit, die damals sicherlich den Menschen Trost und Hilfe war. Sie ist aber auf dem uralten Stand stehen geblieben und passt heutzutage einfach nicht mehr in die Zeit."