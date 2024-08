Auch wenn schon nach früheren Wahlen, etwa der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, mit verschiedenen Argumenten in den sozialen Netzwerken geraunt wurde, es könnte Manipulationen gegeben haben, zeigen Faktenchecks, dass es dafür wenig bis keine Belege gibt.

Warum die meisten eher Vorteile sehen

Für Christian (57) aus dem Landkreis Mittelsachsen ist die Briefwahl die einzige Möglichkeit, die ihm garantiert, bei jeder Wahl seine Stimme abgeben zu können: "Ohne Briefwahl könnte ich als Notdienstler an dem Wochenende meine Stimme nie abgeben. Man muss die Briefwahl respektieren und dauerhaft zulassen."

Katharina (24) aus Nordsachsen schätzt an der Briefwahl, dass man rund um den 1. September unterwegs sein kann: "Ich habe es auch in diesem Jahr genutzt, da ich zum Tag der Wahl noch in Urlaub bin. Zudem werden lange Warteschlangen an den Wahllokalen vermieden."

Auch Jennifer (30) aus Gera findet es gut, dass sie nicht in der Schlange stehen muss, um von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen - und weist auf einen weiteren Vorteil hin: "Ich nutze die Möglichkeit regelmäßig, um in Ruhe zu Hause mit entsprechender paralleler Internetrecherche Kandidaten der Landesliste abzugleichen und das Wahlprogramm nochmal zu studieren."

Und ganz allgemein bemerkt Dorit (28) aus Jena dazu: "Ich finde Briefwahl wichtig, denn es senkt die Hürde an der Wahl teilzunehmen." Das sei wichtig, meint sie, weist aber auch auf das Problem hin, dass niemand kontrollieren könne, ob beim Briefwählen das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt.

Und Marco (29) aus dem Landkreis Meißen findet sogar, Briefwahl sollte Standard werden: "Warum sollte man noch in das Wahllokal? Es sollte eher die Regel werden, per Brief, oder noch besser online, seine Stimme abzugeben."

Stimme ändern unmöglich

Wer schon Wochen vorher per Brief wählt, kann seine Stimme nicht mehr auf kurzfristige Ereignisse, Aussagen und Entwicklungen anpassen. Doch das Problem sehen viele Befragte im MDRfragt-Stimmungsbild nicht: "Wahlentscheidungen sollten nicht nach Tageslaune getroffen werden, daher sehe ich kein Problem darin, seine Stimme ein paar Tage oder Wochen vorher abzugeben", meint etwa Jens (47) aus Mittelsachsen.

Und Olaf (52) aus dem Eichsfeld schreibt: "In den meisten Fällen ist man vorher sowieso schon sicher, wen man wählen will. Ob ich da meine Entscheidung per Briefwahl oder im Wahllokal kundtue, spielt da eher eine untergeordnete Rolle."

Doch es gibt auch Gegenstimmen, wie die von Jakob (35) aus Erfurt, der seine Skepsis gegenüber der Briefwahl vor dem Wahltag so begründet: "Ich finde es nicht okay, weil sich bis zum Wahltag viel ändern kann."