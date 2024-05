Germanwatch-Bildungsreferentin Aylin Lehnert forderte angesichts des deutschen Erdüberlastungstags, es brauche eine neue Schuldenbremse. Diese solle die Überlastung der Erde in den Blick nehmen. Würden alle Menschen so leben und wirtschaften wie in Deutschland, bräuchte es rein rechnerisch drei Erden. Germanwatch zufolge ist das zwar seit 2010 ein leichter Rückgang. Dieser ginge aber viel zu langsam.