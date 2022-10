Über diese Befragung Die Befragung vom 14.-17.10.2022 stand unter der Überschrift:

Wut oder Gelassenheit – was erwartet uns diesen Herbst?



Insgesamt sind bei MDRfragt 62.778 Menschen aus Mitteldeutschland angemeldet (Stand 17.10.2022, 15:30 Uhr).



29.559 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben online an dieser Befragung teilgenommen. 4.105 haben sich in den vergangenen Wochen an einer Demonstration gegen die derzeitige Krisenpolitik der Bundesregierung beteiligt, 23.869 nicht.



Verteilung nach Altersgruppen:

16 bis 29 Jahre: 352 Teilnehmende

30 bis 49 Jahre: 4.490 Teilnehmende

50 bis 64 Jahre: 12.546 Teilnehmende

65+: 12.171 Teilnehmende



Verteilung nach Bundesländern:

Sachsen: 15.177 (51 Prozent)

Sachsen-Anhalt: 7.231 (25 Prozent)

Thüringen: 7.151 (24 Prozent)



Verteilung nach Geschlecht:

Weiblich: 13.184 (45 Prozent)

Männlich: 16.319 (55 Prozent)

Divers: 56 (0,2 Prozent)



Die Ergebnisse der Befragung sind nicht repräsentativ. Wir haben sie allerdings in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Beirat nach den statistischen Merkmalen Bildung, Geschlecht und Alter gewichtet. Das heißt, dass wir die Daten der an der Befragung beteiligten MDRfragt-Mitglieder mit den Daten der mitteldeutschen Bevölkerung abgeglichen haben.



Aufgrund von Rundungen kann es vorkommen, dass die Prozentwerte bei einzelnen Fragen zusammengerechnet nicht exakt 100 ergeben.