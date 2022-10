Benjamin Höhne: Man muss ganz deutlich sagen, dass die soziale Situation im Osten eine andere als in Westdeutschland ist. Wenn wir uns anschauen, was die Leute auf dem Konto haben, welchen Wert Wohnungen und Häuser besitzen, dann besteht in Ostdeutschland einfach ein anderer finanzieller Rückhalt. Es ist doch klar, dass bei einer so schwierigen Situation, die jetzt wahrscheinlich auf uns zukommen wird, Unsicherheit vorherrscht, Ängste noch stärker auftreten als in Westdeutschland und dies die Leute eher auf der Straße treibt.