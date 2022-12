MDRfragt Jeder Zweite hat Hemmungen, seine Meinung zu sagen

Die Meinungsfreiheit ist in Deutschland streng geschützt. Dennoch fürchtet sich rund die Hälfte der MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer ab und an davor, ihre persönlichen Ansichten öffentlich zu äußern. Insbesondere in den sozialen Medien halten sich viele offenbar zurück. Das zeigt die aktuelle, nicht repräsentative Befragung von MDRfragt, an der sich rund 27.000 Menschen aus Mitteldeutschland beteiligt haben.