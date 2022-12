Nikolaus Dorsch, Kommunalpolitiker im Stadtrat, teilt diese Perspektive: "Wir haben uns gehört gefühlt", sagt er. Der Besuch sei keine Besichtigungstour gewesen, stattdessen vollgepackt mit persönlichen Begegnungen. Das habe auch bei skeptischen Menschen einen positiven Eindruck gemacht. "Durch solche Besuche werden 'die da oben' greifbarer."

Steinmeier als besonnen und volksnah wahrgenommen

Nicht nur sein Besuch, auch der Bundespräsident selbst kam bei den Menschen gut an, sagt Elke Bachran aus Quedlinburg. "Ich war beeindruckt von seiner Ausstrahlung, seiner Integrität und seiner ruhigen, nahbaren Art." Bachran hat den Bundespräsidenten bei der Kaffeetafel "kontrovers" getroffen und findet, von seiner Art der Gesprächsführung könnte sich so mancher Talkshow-Moderator was abschneiden: "Er hat es geschafft, nicht zu polarisieren, sondern Menschen mit ganz unterschiedlichen Standpunkten näher zusammenzubringen." Bei der Kaffeetafel "kontrovers" hat sich der Bundespräsident die unterschiedlichen Standpunkte der Quedlinburger angehört. Bildrechte: dpa

Einen ähnlichen Eindruck hatte bei der Gesprächsrunde auch Christian Wendler, Quedlinburger Augenoptik-Meister im Ruhestand: "Ich war überrascht, wie offen, ruhig und besonnen er war. Er hat sich nicht provozieren lassen."

Anerkennung für kleine und mittelständische Betriebe

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier auf Stippvisite in der Walzengießerei Quedlinburg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch Johannes Feibig, einer der Geschäftsführer der Quedlinburger Walzengießerei, verliert nur positive Worte über den Besuch des Bundespräsidenten in seinem Unternehmen: "Wir sind eine kleine Firma, 120 Mitarbeitende. Dass er zu uns gekommen ist, war eine Riesenehre. Und es hat auch gezeigt, dass wir nicht so unbedeutend sind, wie wir vielleicht manchmal dachten."



Die Walzengießerei gibt es bereits seit 1865. Nach der Wiedervereinigung hat das Unternehmen die Treuhand überlebt und ist damit heute der älteste Industriebetrieb in Quedlinburg. Diese Geschichte wird auch in Feibigs Worten greifbar: "Es ist ein Zeichen, wenn der Bundespräsident gezielt in den Osten kommt und vielleicht auch ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es darum geht, die Wunden der Wende zu heilen."

Albrecht Reinhold will seine Buchhandlung bald an seine Tochter übergeben. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel Auch Albrecht Reinhold aus Altenburg war stolz, als es den Bundespräsidenten in seinen kleinen Laden verschlug. Der Besitzer der Schnuphase'schen Buchhandlung hat den Politiker als sehr offen und ehrlich interessiert wahrgenommen: "Er hat wirklich zugehört", sagt Reinhold. Auch sein Buchladen ist ein Traditionsbetrieb, seit 222 Jahren gibt es die Schnuphase'sche Buchhandlung inzwischen. Den Namen hat jeder Besitzer beibehalten.

Kritik: Viel Symbolisches, wenig Konkretes

Auch wenn ein Großteil der Reaktionen positiv war, zu den Ortszeiten des Bundespräsidenten gibt es auch kritische und enttäuschte Stimmen. So fand Hardy Seidel, CDU-Politiker im Quedlinburger Stadtrat, die Reaktion des Bundespräsidenten auf die vorgebrachten Sorgen rund um Corona, die Unterbringung Geflüchteter und die aktuelle Preisentwicklung zu schwach: "Ich hätte mir mehr konkretes Handeln gewünscht und vor allem, dass er die Stimmung vor Ort erfasst und mit nach Berlin nimmt." Nach seinem Gefühl sei man mit den Problemen und der Beschreibung der Lage vor Ort nicht richtig durchgedrungen.