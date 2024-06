Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat in 150 deutschen Städten höhere Parkgebühren und Parkbeschränkungen für sogenannte SUV-Wagen beantragt. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation wurden in allen 16 Bundesländern Anträge an die jeweiligen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen herausgeschickt. Die meisten gingen demnach an Städte in Nordrhein-Westfalen (36) und Rheinland-Pfalz (26). Dabei sind auch folgende Städte in Mitteldeutschland:



Sachsen: Chemnitz, Dresden, Leipzig

Sachsen-Anhalt: Halle (Saale), Magdeburg

Thüringen: Erfurt, Jena