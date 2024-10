Ob ein Prüffall vorliegt, dürfen die Ämter selbst entscheiden – anhand öffentlich zugänglicher Informationen, also etwa Äußerungen von Parteimitgliedern oder Medienberichten: "Innerhalb der Verfassungsschutzbehörden wird dann geprüft, gegebenenfalls auch ein Gutachten in Auftrag gegeben: Gibt es hier Kriterien oder Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass sich dieser Verdacht einer verfassungsfeindlichen Bestrebung erhärtet?" Sei das der Fall, sagt Barczak, werde auf die nächsthöhere Stufe gegangen. Erst dann, also wenn eine Partei als Verdachtsfall gilt, kann sie dagegen klagen.