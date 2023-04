Johannes Geyer ist Rentenexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und erklärt: "Alle Zuwächse, die Sie in der Rente haben – jedes Jahr werden ja die Renten angepasst – müssen Sie voll versteuern. In Ostdeutschland fielen diese Zuschläge höher aus über die Zeit. Jetzt haben wir bis 2024 die Angleichung zwischen Ost und West. Aber über die Zeit musste die Rente im Osten immer etwas stärker wachsen als in Westdeutschland. Das heißt, in Ostdeutschland kommen Sie zwar von einem niedrigen Niveau, aber die Zuwächse werden Sie versteuern müssen. Das führt dazu, dass Sie in der Summe einen höheren Anteil der Rente versteuern."