In Ostdeutschland zahlen ältere Rentner mehr Steuern als ihre Altersgenossen im Westen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Sören Pellmann hervor.

Demnach mussten Menschen, die 2005 in Rente gingen und eine Standardrente beziehen, im Osten 64 Euro Einkommenssteuer im Jahr zahlen – im Westen nichts. Wer 2010 mit einer Standardrente in den Ruhestand ging, zahlt im Osten 217 Euro an Einkommensteuer pro Jahr. Im Westen werden nur 128 Euro fällig. Bei Renteneintritt 2015 müssen im Osten 344 Euro und im Westen 308 Euro im Jahr gezahlt werden.