SPD und Grüne hatten sich aus Koalitionsdisziplin in der vergangenen Woche gefügt und gegen den Beitritt gestimmt. "Trotz Ablehnung im Landtag halte ich den Beitritt des Freistaates zum Härtefallfonds weiterhin für eine gute, wenn auch kleine Lösung, die Sachsen gut zu Gesicht stehen würde", begründete Köpping im Gespräch mit MDR SACHSEN ihren erneuten Vorstoß beim Finanzministerium. "Eine abschließende Diskussion sollte angesichts der Beitrittsfrist nunmehr sehr kurzfristig im Kabinett geführt werden. Dies habe ich auch in einem Schreiben an den Finanzminister und den Chef der Staatskanzlei heute nochmals verdeutlicht."