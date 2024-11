Deutsches Wahlsystem Berechnungsverfahren für Parlamentssitze kann Partei Sitz kosten

Wenn sich jemand mit der Frage nach den Berechnungsverfahren auskennen müsste, dann sie: Politikwissenschaftsstudenten an der Uni Leipzig. Doch bei der Frage nach dem Hare-Niemeyer- und Sainte-Laguë-Verfahren kommen eher zögernde Antworten: "Also Hare-Niemeyer- hab ich schon mal gehört, aber was das ist...", oder: "Keiiine Ahnung.", und: "Das hab ich vergessen. Tut mir leid!".

Wer es dagegen genau weiß, ist Eric Linhart, Professor für Politische Systeme an der TU Chemnitz. Er erklärt: Es handelt sich um Verfahren zur Berechnung der Parlamentssitze bei Landtags- und Bundestagswahlen. Die Verfahren haben alle das gleiche Ziel: Sie versuchen alle, die Sitze möglichst so zu verteilen, dass sie proportional sind. Dass also zwischen Stimmanteilen und Sitzanteilen der Parteien so wenig Unterschiede wie möglich sind.