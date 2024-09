Die Machtverhältnisse im Thüringer Landtag verschieben sich also. AfD, CDU und sogar das BSW holen mehr Stimmen als alle drei Ampelparteien zusammen. Ein genauerer Blick auf die wichtigsten Daten zur Wahl zeigt, wo die AfD punkten konnte, aus welchen Lagern die Wählerinnen und Wähler des BSW stammen und wie die krachende Niederlage der Linken zustande kommt. Sechs Erkenntnisse zur Landtagswahl in Daten und Grafiken.

Färbt man alle Thüringer Gemeinden nach der Gewinnerpartei ein, dann ist Thüringen ein blaues Meer mit vereinzelten schwarzen Flecken. In 519 der 591 ausgezählten Gemeinden holt die AfD den höchsten Zweitstimmenanteil, darunter auch in vielen Städten. Die CDU erzielt in 69 Gemeinden das beste Ergebnis, die Linke liegt nur in Jena vorne.