Volt hat bei der Europawahl laut vorläufigem Ergebnis 2,5 Prozent der Stimmen in Deutschland geholt und sich damit zwei Sitze im Europaparlament gesichert. Das entspricht einem Zugewinn von 1,8 Prozent seit der letzten Europawahl. Nun will die Partei in den Bundestag.

"Parteien sind in einer Demokratie dafür da, um bei Wahlen anzutreten", sagte Volt-Spitzenkandidat Damian Boeselager am Sonntag dem Berliner "Tagesspiegel". "Das gilt auch für die nächste Bundestagswahl."

Im Europäischen Parlament komme für Volt eine Mitgliedschaft in der Renew-Fraktion oder in der Grünen-Fraktion infrage, sagte Boeselager. "Wir müssen uns die Entwicklung dieser Fraktionen anschauen." Es gebe viele Gerüchte und Faktoren. "Die Antwort ist offen." Auch aus den Niederlanden werden zwei Abgeordnete für die Partei in das Europaparlament einziehen.

Volt war neben BSW und AfD die einzige Partei, die bei der Europawahl dazugewinnen konnte. Vor allem bei jungen Wählern punktete die Bewegung – in der Altersgruppe 16 bis 24 erreichte Volt nach Zahlen der "Forschungsgruppe Wahlen" sogar 9 Prozent in der Europawahl. In dieser Altersgruppe wählten 29 Prozent eine kleinere Partei.

Volt – Die Gründung Als Reaktion auf das britische Votum über den EU-Austritt und auf den wachsenden Rechtspopulismus in Europa starteten drei junge Europäer eine paneuropäische Bewegung: Volt gründete sich am 29. März 2017. Etwa ein Jahr später erfolgte in Deutschland am 3. März 2018 die Registrierung als Partei.

Nach eigenen Angaben ist Volt mittlerweile in 31 Ländern aktiv und will Politik auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene betreiben. Einen ersten Erfolg verbuchte die Kleinpartei bei der Europawahl 2019, bei der Volt in Deutschland 0,7 Prozent der Stimmen bekam. Damit erreichte sie eines der 96 Mandate und schickte das Gründungsmitglied Damian Boeselager als ersten Volt-Abgeordneten ins Europäische Parlament.