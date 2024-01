Europawahl 2024: Nachrichten und Hintergründe

Der Haushalt der EU sah 2023 Ausgaben in Höhe von 186 Milliarden Euro vor. Zum Vergleich: Der Bundeshaushalt ist mit rund 445 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch.



Der größte Posten des EU-Haushalts mit einem Volumen von über 70 Milliarden Euro trägt die Überschrift "Zusammenhalt, Resilienz und Werte". Darin enthalten sind insbesondere die Gelder für Strukturförderung, etwa der Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) oder der Europäische Sozialfonds (ESF+). Rund 57 Milliarden Euro gehen in die Landwirtschaft. Über 21 Milliarden Euro waren für "Binnenmarkt, Innovation und Digitales" vorgesehen. Hier sind etwa Wirtschaftsförderungen oder auch die Weltraumforschung enthalten. Die EU-Verwaltung sollte 2023 11 Milliarden kosten. Für Migration und Grenzmanagement waren 3,7 Milliarden Euro vorgesehen.



Zusätzlich zu diesem Budget waren für 2023 Ausgaben aus dem schuldenfianzierten Wiedeaufbauprogramm "NextGenerationEU" in Höhe von 113,9 Milliarden Euro vorgesehen. Das Programm wurde zur Erholung nach der Corona-Pandemie beschlossen.



Die Einnahmen setzen sich zusammen aus Beitragszahlungen der Mitgliedsländer, Einfuhrzöllen auf Erzeugnisse aus Drittländern, eine neue Abgabe auf nicht recycelbare Plastikverpackungen sowie Geldbußen für Unternehmen, die EU-Vorschriften nicht einhalten. Außerdem fließen einheitlich 0,3 Prozent der Mehrwertsteuereinnahmen der Mitglieder an die EU.



Deutschland war nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 2022 größter Nettozahler der EU mit Beiträgen von rund 19,7 Milliarden Euro. Zu den Nettozahler gehörten auch Frankreich, Schweden, Niederlande, Österreich, Finnland, Dänemark, Italien und Irland. Die EU und auch die Bundeszentrale für politische Bildung weisen jedoch daraufhin, dass eine Gegenüberstellung von nationalen Haushaltsausgaben und Einnahmen aus dem EU-Budget der Komplexität des Themas nicht gerecht werden. Die deutsche Wirtschaft profitiere etwa besonders stark vom Binnenmarkt und dem Euro.