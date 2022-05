Nach Ansicht des Ostbeauftragten Carsten Schneider sind junge Menschen in den neuen Bundesländern benachteiligt, weil sie weniger Erbe erwarten können als Gleichaltrige im Westen. Schneider schlägt deshalb ein "Grunderbe" in Höhe von 20.000 Euro für alle 18-Jährigen vor, sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland. Die MDRfragt-Mitglieder sehen das jedoch kritisch: 62 Prozent lehnen die Einführung eines Grunderbes ab. Ein knappes Drittel befürwortet sie.