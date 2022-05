Doch unabhängig davon gab und gibt es für die Ostdeutschen einen systematischen Startnachteil, der sich noch lange auswirken wird. Für den im Übrigen auch 20.000 Euro Anschubhilfe nur geringfügig Linderung schaffen. Denn mit 20.000 Euro in Wohneigentum zu investieren, das wäre in ostdeutschen Großstädten mit heruntergekommenem Altbaubestand vor 15 Jahren vielleicht tatsächlich noch möglich gewesen. Aber schon kurze Zeit später ging das kaum mehr, weil seitdem nicht nur in Berlin Immobilienkonzerne den Bestand aufgekauft haben.

Kurzer Exkurs in die Biografie des ostdeutschen Kommentierenden: Hätte ich vor 15 Jahren soviel Geld zur Verfügung gehabt, hätte ich vielleicht darüber nachgedacht, es mit anderen in ein Hausprojekt zu investieren. Damals war ich mitten im Studium in Leipzig – aber 20.000 Euro eine utopische Geldsumme.



Gesetzt den Fall, ich würde für mich und meine Familie heute Wohneigentum in Leipzig erwerben wollen, ich müsste gewiss mehr als das 20-Fache investieren. Einige Westdeutsche, die heute Geld von ihren Großeltern erben, das diese seit den Zeiten des westdeutschen Wirtschaftswunders erarbeitet haben, müssen dafür noch nicht einmal einen Kredit nehmen. Und es ist auch in Ordnung so, wenn sich harte Arbeit der Eltern und Großeltern so auszahlt.