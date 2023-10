Israel: Keine Feuerpause im Gazastreifen

Israel sprach sich am Freitag gegen die von den EU-Staaten geforderten Feuerpausen im Gazastreifen aus. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums sagte am Freitag als Reaktion auf den Brüsseler EU-Gipfelbeschluss: "Israel lehnt einen humanitären Waffenstillstand derzeit ab". Humanitäre Hilfe sei aber trotzdem möglich, solange sie nicht in den Händen von Terroristen der Hamas lande. Bislang kommen nur sehr wenig Hilfsgüter in dem abgeriegelten Küstengebiet mit mehr als zwei Millionen Einwohnern an.

Israel will nach eigenen Angaben in der kommenden Nacht seinen Einsatz von Bodeneinheiten im Gazastreifen ausbauen. Dies teilte der Militärsprecher Daniel Hagari am Freitag auf der Onlineplattform X mit. Bewohner von Gaza-Stadt sollten sich nach Süden bewegen. In den letzten Stunden habe das Militär seine Angriffe im Gazastreifen bereits verstärkt.

UN verabschiedet Waffenruhe

Am Freitag hat die UN-Vollversammlung in New York hat eine Resolution für eine sofortige "humanitäre Waffenruhe" im Gazastreifen verabschiedet. Das Papier erreichte am Freitag eine notwendige Zweidrittelmehrheit. Für die Resolution stimmten 120 Staaten, 45 enthielten sich – darunter Deutschland – 14 stimmten dagegen.