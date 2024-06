Marta Prekpalaj läuft zwischen den Tischen der Schüler hin und her, dann wieder zurück zur Tafel. An die hat sie einen Baum gezeichnet und einige chemische Formeln dazu notiert, denn Marta unterrichtet an einer Dorfschule, heute steht Photosynthese auf dem Plan.

Marta stammt aus dem bergigen Südwesten des Kosovo, einer armen Region. Dass Mädchen zur Schule gingen, war noch in den 1970er Jahren nicht die Regel. Aber ihr Vater habe sie immer unterstützt, erinnert sie sich: "Er wollte immer, dass ich Ärztin werde oder das mache, was ich möchte. Das hätte er früher nämlich auch gerne gemacht, aber seine Familie war zu arm."

Marta schloss später nicht nur die Schule ab, sondern ging auch auf die Universität und wurde Lehrerin. Schon früh entschloss sie sich, andere Frauen zu unterstützen. Sie besuchte systematisch die Familien in ihrer Gegend und versuchte Eltern davon zu überzeugen, ihre Töchter in die Schule zu schicken. Ihr Ziel: Frauen im traditionsbewussten Kosovo ein freieres und selbstbestimmteres Leben zu ermöglichen.

Auf dem Land sind es sogar noch weniger. Lehrerin Marta sagt, in ihrer Gegend sei es bis heute so, dass die Männer arbeiten und die Frauen sich um Kinder und Haushalt kümmern würden und bei den meisten Familien gelte, "wenn man eine Tochter bekommt, ist das Wichtigste, sie zu verheiraten". Die 56-jährige Marta ist unverheiratet.

Rein rechtlich sind Frauen im Kosovo den Männern gleichgestellt, ob nun verheiratet oder nicht. Doch traditionelle Vorstellungen von Geschlechterrollen seien weit verbreitet, schreibt die Ökonomin Dita Dobranja in einem Bericht zur Beschäftigungssituation von Frauen im Kosovo. Die meiste der unbezahlten Arbeit im Haushalt und in der Familie würden sie erledigen. In der Praxis hätten Frauen so deutlich weniger Möglichkeiten zu arbeiten und seien stärker armutsgefährdet als Männer. Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen können Familien im Kosovo kaum in professionelle Hände abgeben, da solche Dienste – wenn außerhalb der Hauptstadt Pristina überhaupt vorhanden – kaum erschwinglich sind.