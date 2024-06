Hat man Glück und nicht allzu lange Wartezeiten an den Mautstationen, ist man den Online-Streckenplanern zufolge dann ab der österreichischen Grenze in etwa vier Stunden am Ziel – in Venedig.

Wie Maut bezahlt werden kann, ist wieder sehr individuell: Entweder zahlen die Reisenden an Mautstationen zu Beginn der Strecke, in manchen Länder aber auch an Stationen bei Verlassen der Strecke. Meist werden Bargeld und gewisse Karten akzeptiert oder man kann online zahlen – entweder vorab oder danach, teilweise auch in einer eigenen App.

Wer mehrere Länder durchfährt, kann auch über den Kauf einer sogenannten Mautbox nachdenken. Das ist ein kleines Gerät, das registriert und aktiviert werden muss und dann sichtbar im Auto angebracht wird. Reisende hinterlegen online eine Zahlungsmethode und können dann eigene, schnellere Spuren an den Mautstationen nutzen, über das Gerät wird automatisch abgerechnet.

Verschiedene private Anbietern verkaufen Mautboxen – aber Achtung: Für Pkw und Wohnmobile gelten jeweils unterschiedliche Regelungen und die Boxen funktionieren je nach Modell auch in unterschiedlichen Ländern.