Was ist die "Lebenswert"-Umfrage?

Warum sollten Sie mitmachen?

Wie können Sie teilnehmen?

Es gibt zahlreiche Rankings und Vergleiche dazu, welche Städte, Bundesländer und Nationen besonders lebenswert sind, wo die glücklichsten Menschen leben oder wo es sich besonders günstig wohnen lässt. Doch dabei stehen meist große Städte im Fokus oder es geht um ganze Länder. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es jedoch viel mehr kleine Städte und Gemeinden als Großstädte – und in denen leben sehr viele Menschen.

Was schätzen diese Menschen an ihren Wohnorten, an den großen, aber auch an kleinen? Genau das will ein Team des MDR mit der Befragung "Lebenswert" herausfinden.

Ab jetzt können Sie in einer kurzen Umfrage berichten, was Ihren Wohnort so lebenswert macht – und auch, was passieren müsste, damit er noch lebenswerter wird. Nutzen Sie die Möglichkeit, uns zu schreiben, was aus Ihrer Sicht an Ihrem Ort toll ist.

Ihre Stimme für Ihren Ort

Die "Lebenswert"-Umfrage ist ein gemeinsames Projekt des Meinungsbarometers MDRfragt und der Datenjournalistinnen und -journalisten von MDR Data. Luca Deutschländer, kommissarischer Redaktionsleiter der Digitalen Information von MDR SACHSEN-ANHALT, verspricht sich von dieser Kombination spannende Ergebnisse: "Das Team von MDR Data ist spezialisiert darauf, aus vielen Daten und Antworten interessante Einblicke zu gewinnen. MDRfragt ist erfolgreich damit, die Meinungen und Stimmungen aus dem Sendegebiet einzufangen und ins MDR-Programm zu bringen. Doch damit die Ergebnisse richtig gut werden, brauchen wir die Unterstützung der Menschen aus allen Regionen Mitteldeutschlands. Nur wenn sich viele beteiligen, finden wir heraus, wie vielfältig lebenswert es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist."

"Wir sind jeden Tag als MDR mit Reporterinnen und Reportern live in Mitteldeutschland unterwegs, berichten, was passiert und was die Menschen vor Ort bewegt", so Stefanie Undisz. Sie verantwortet MDRfragt. "Umso schöner ist es, dass wir mit der Lebenswert-Umfrage und MDRfragt nun ganz viele neue Impulse bekommen, wo es sich lohnt, vorbeizuschauen und vor Ort ins Gespräch zu kommen. Am besten, Sie machen sofort bei der Umfrage mit. Denn mit wenigen Klicks haben Sie die Chance, das MDR-Programm mitzugestalten und Ihre Sicht auf Ihren Wohnort einzubringen."

Je mehr Menschen aus dem Sendegebiet teilnehmen, desto genauer wird das Bild, welche Eigenschaften welche Orte lebenswert machen. Diese vielen Perspektiven fließen auch in die abschließende Auswertung ein. Dadurch kann am Ende auf einer interaktiven Seite für jede Region sichtbar werden, was ihre Bewohnerinnen und Bewohner besonders schätzen – und was noch besser sein könnte.

Die Teilnehmenden können nicht nur ihre Wohnorte auf die "Lebenswert"-Landkarte setzen. Die Erkenntnisse und Einblicke sind auch eine wertvolle Anregung für die vielen MDR-Redaktionen. So bekommen sie aus allen Teilen des Sendegebietes tolle Anlässe, um Orte zu besuchen und die schönen Seiten der kleinen und großen Städte und Gemeinden im Sendegebiet zu zeigen – und auch die Themen anzusprechen, die aus Sicht der Befragten vor Ort noch verbessert werden sollten.