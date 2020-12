Über die Befragung Die Befragung lief vom 27.12., 7 Uhr, bis zum 29.12.2020, 9 Uhr.



An der Befragung haben 22.780 Menschen teilgenommen. Insgesamt sind mittlerweile 37.157 registrierte Mitglieder aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Teil der MDRfragt-Gemeinschaft.



Verteilung nach Altersgruppen:

16 bis 30 Jahre: 474 Teilnehmende

31 bis 50 Jahre: 4.338 Teilnehmende

51 bis 64 Jahre: 9.929 Teilnehmende

65+: 8.039 Teilnehmende



Verteilung nach Bundesländern:

Sachsen: 51 Prozent

Sachsen-Anhalt: 24 Prozent

Thüringen: 25 Prozent



Verteilung nach Geschlecht:

Männlich: 53 Prozent

Weiblich: 47 Prozent



Die Befragungen sind nicht repräsentativ, aber sie werden nach statistischen Merkmalen wie Geschlecht, Bildung und Alter gewichtet. Die Gewichtung ist eine Methode aus der Wissenschaft bei der es darum geht, die Befragungsergebnisse an die real existierenden Bedingungen anzupassen. Konkret heißt das, dass wir die Daten der Befragungsteilnehmer mit den statistischen Daten der mitteldeutschen Bevölkerung abgleichen.



Wenn also beispielsweise mehr Männer als Frauen abstimmen, werden die Antworten der Männer weniger stark, die Antworten der Frauen stärker gewichtet. Die Antworten verteilen sich dann am Ende so, wie es der tatsächlichen Verteilung von Männern und Frauen in der Bevölkerung Mitteldeutschlands entspricht.



Dabei unterstützt ein wissenschaftlicher Beirat das Team von "MDRfragt". Mit dem MDR Meinungsbarometer soll ein möglichst breites Stimmungsbild der Menschen in Mitteldeutschland eingefangen werden – mit möglichst vielen Teilnehmenden.