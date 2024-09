MDRfragt-Mitglied Eric Berthold zu Überlegungen, aufgrund der Wahlergebnisse umzuziehen

1 min

"Wir haben ja auch überlegt was, was macht man denn, wenn, wenn es so etwas kommt, zieht man weg oder engagiert man sich noch mehr hier vor Ort oder so was? Was macht man, wenn man mit ich sag jetzt mal zwei Drittel irgendwie BSW und auch AfD gewählt hätte? Was macht man dann mit? Wie bleibt man dann in so einem Bundesland? Was macht man dann in seinem Alltag mit den Mitmenschen, wo man weiß, das? Es ist so schon, wie es ist. Aber ja, aber das hat sich als zum Glück nicht so bestätigt. Die Befürchtungen."