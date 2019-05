Kroatien | Tschechien | Ungarn Wenn Städte von Touristen überrannt werden

Hauptinhalt

Overtourism, zu Deutsch "Übertourismus", ist ein Schlagwort in der Reisebranche. Eine der Städte, die den Touristenstrom begrenzen wollen, ist Dubrovnik. Seitdem die kroatische Hafenstadt Kulisse für die Fantasy-Serie "Game of Thrones" war, sind die Besucherzahlen noch mal in die Höhe geschnellt. Um das Touristenaufkommen bewältigen zu können, soll hier die Anzahl der anlegenden Kreuzfahrtschiffe begrenzt werden. Auch Prag und Budapest gehören zu den Hotspots in Sachen Städtetourismus. Mit jährlich sieben bis acht Millionen Besuchern kommen die Einheimische und die Infrastruktur jedoch an ihre Grenzen.