Aberglaube Schaltjahr: Steht uns ein "Katastrophenjahr" bevor?

2020 ist Unheil zu erwarten – zumindest wenn man auf den Aberglauben vertraut. Denn der besagt: "Schaltjahre sind Katastrophenjahre". Müssen wir 2020 mit so vielen toten Prominenten rechnen wie im Schaltjahr 2016? Sollten wir keine Häuser bauen, keine Ehen schließen und auch generell einfach die Decke über den Kopf ziehen? Nein, natürlich nicht.

Schon die Römer bangten im Schaltjahr

Der Aberglaube, Schaltjahre seien Unglücksjahre, geht wohl auf die alten Römer zurück. Für sie war das Konzept des Schalttages alle vier Jahre noch recht neu. Erst Julius Cäsar übernahm diesen Kalender von den Ägyptern und benannte ihn nach sich selbst – den Julianischen Kalender.

Julius Cäsar (100 v. Chr. - 44 v. Chr.) Bildrechte: imago/UIG Einer bestimmten Personengruppe, die an einen unglücksbringenden Schalttag glaubt, lässt sich der Aberglaube heute nicht zuordnen. Rüdiger Reinhard vom Blog "Der Goldene Aluhut", der sich mit Aberglaube und Verschwörungstheorien befasst, meint, dass eher noch ältere Menschen dieser Idee zugetan seien, "bei denen vielleicht noch von den Eltern die Tradition bekannt ist".



Horst Junginger, Professor für Religionswissenschaft und Religionskritik an der Uni Leipzig, betont zudem, dass der Aberglaube um den 29. Februar und die damit in Verbindung gebrachten Absonderlichkeiten in ihrem Einfluss ziemlich zurückgegangen seien. Vor allem die Berichterstattung halte ihn am Leben.

Abweichung von der Norm

Doch wie kam der Schalttag ursprünglich zu seinem schlechten Ruf? Gerhard Mayer, Geschäftsführer der Gesellschaft für Anomalistik, zieht das "Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens" zu Rate. Dort steht: "Das Schaltjahr ist im Volksglaube, wie alles vom Normalen und Geregelten Abweichende, unglückbringend."

Religionswissenschaftler Horst Juninger erklärt, "wie man von der Kognitionsforschung weiß, ist es vor allem das Bizarre und Absonderliche, das überproportional memoriert wird und das sich dadurch intensiver als anderes im individuellen wie kulturellen Gedächtnis festsetzt".

Davon kann sich der einzelne schon beeinflussen lassen. "Schuld ist oft auch ein Bestätigungsfehler, ein 'Confirmation Bias', den man begeht, wenn man Ereignisse unbewusst mit dem Schaltjahr oder Schalttag in Verbindung bringt", erklärt Rüdiger Reinhard. "Man zieht falsche Schlüsse und hat dann quasi einen Nocebo-Effekt: Man hat eine schlechtes Gefühl, weil man ein schlechtes Gefühl erwartet."

Geisterbegegnungen – "Ein Riss im normalen Gefüge"

Der Schalttag ist wie ein Riss im normalen Gefüge. Gerhard Mayer, Geschäftsführer der Gesellschaft für Anomalistik

Schaltjahr-Ehen werden geschieden

Vom Unglück verfolgt sind im Schaltjahr aber nicht nur die, die am 29. Februar Geburtstag haben.

Verliebte lassen sich vom Schaltjahr nicht beirren. Bildrechte: Colourbox.de In einem Schaltjahr sollte niemand große Lebensentscheidungen treffen, besagt der Aberglaube. So sollten Verliebte zum Beispiel nicht heiraten. Vor allem der 29. Februar als Hochzeitstermin bringe Pech. So eine Ehe halte nicht.



Beim Standesamt Dresden ist von solch einer Angst allerdings nichts zu spüren. Im Gegenteil: Auf Anfrage teilte das Standesamt mit, dass alle Trauungstermine für den 29. Februar bereits ausgebucht sind. Dieser Tag sei sogar – neben Freitag dem 13. – ein besonders beliebtes Datum.

Der Aberglaube spielt für diesen Tag offensichtlich nur eine untergeordnete Rolle. Standesamt Dresden

Vielleicht bringt der 29. Februar als Hochzeitstag sogar etwas mehr Eheglück: Man kann ihn nur alle vier Jahre vergessen. Und etwas Glück in der Ehe muss dabei sein – Schaltjahr hin oder her – denn immerhin wird in Deutschland laut Statistischem Bundesamt knapp jede dritte Ehe wieder geschieden. Eine Erhebung, wie viele davon in einem Schaltjahr oder gar am 29. Februar geschlossen wurden, gibt es aber nicht.

Bloß kein Haus bauen

"Schaltjahr ist Kaltjahr"

"Schaltjahr ist Kaltjahr"? Wohl kaum. Klima und Wetter interessieren sich nicht für Zahlen im Kalender. Bildrechte: Norbert Freier Auch die Landwirte lässt der Aberglaube nicht kalt. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn eine Bauernregel besagt: "Schaltjahr ist Kaltjahr". In diesen Jahren sei es kalt und es wachse weniger.



Das stimme natürlich nicht, erklärt Andreas Brömser vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Es gebe keinen Zusammenhang zwischen Schaltjahren und der Jahresmitteltemperatur. Für eine solche Abweichung müsste es eine regelmäßige vierjährige Änderung der Witterung geben, eine solche sei nicht bekannt.

Es gibt keine Phänomene, die im Schaltjahr anders sind. Die Festlegung, welche Jahre Schaltjahre sind, stammt vom Menschen. Von Natur aus dauert jedes Jahr gleich lange: rund 365 ¼ Tage. Andreas Brömser, Deutscher Wetterdienst

Auch die besonders kalten Winter des 20. Jahrhunderts in den Jahren 1928/29, 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1946/47 und 1962/63 fielen nicht auf Schaltjahre (ausgenommen 1939/40), sagt Brömser. Ob "Schaltjahr ist Kaltjahr" überhaupt eine "echte" Bauernregel ist, sei fraglich. Vielleicht komme das Sprichwort daher, dass der Winter – kalendarisch gesehen – einen Tag länger dauere, "oder vielleicht einfach nur, weil es sich so schön reimt".

Keine Panik

Warum ist dieser Aberglaube also nicht schon längst verschwunden – nach immerhin gut 2.000 Jahren? Nikil Mukerji ist Vorsitzender des Wissenschaftsrats der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP). Er sagt: "Was Ihnen wann passiert, hat sicher einen Einfluss darauf, ob Sie einen Aberglauben entwickeln." Es müsse ja aus Gründen der Wahrscheinlichkeit eine kleine Anzahl von Menschen geben, denen in Schaltjahren – und nur dann – etwas Schlechtes passiere. "Dass solche Unglücksvögel dann davon ausgehen, dass Schaltjahre Unglück bringen, ist menschlich sehr leicht nachvollziehbar".

Ob sich daraus dann aber immer ein Aberglaube entwickeln muss, hänge stark vom eigenen Denkstil ab. Generell helfe kritisches Denken und Faktenkenntnis gegen jede Form des Aberglaubens. Dem kann sich auch Religionswissenschaftler Horst Junginger anschließen. Er betont: "Solange der Aberglaube individuelle Marotte bleibt, geht keine Gefahr von ihm aus. Erst wenn aus ihm allgemeine Forderungen abgeleitet werden, sollte man anfangen, sich Sorgen zu machen. Das beste Gegenmittel gegen den Glauben an Unsinn ist Bildung."