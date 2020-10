Mit neun Jahren Verspätung und ohne Party ist am Sonnabend der neue Hauptstadtflughafen BER in Betrieb gegangen. Zur Eröffnung landete eine Maschine von Easyjet auf dem neuen Flughafen. Wenige Minuten später kam eine Lufthansa-Maschine mir Airline-Chef Carsten Spohr an. Am Sonntag sollen die ersten regulären Fluggäste einchecken. Bereits seit vergangener Woche ist das Regierungsterminal auf dem BER-Gelände in Betrieb.