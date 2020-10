Genau das motiviert sie, die Seite weiterzubetreiben: "Es sind so viele Leute, die das Thema betrifft, ich werde täglich mit Nachrichten bombardiert. Man denkt, erst wenn man dünn ist, fängt das Leben an. Das ist aber überhaupt nicht so, Körper sind einfach verschieden. Und das muss dringend sichtbar gemacht werden."

Auch auf dem Adipositaskongress in Leipzig, der ab Donnerstag unter dem Motto "facettenreiche Adipositas braucht vielfältige Ansätze" drei Tage lang am Zoo stattfindet, wird Stigmatisierung ein Thema sein.

Und das setze sich in allen Kontexten des Lebens fort: in der Schule, Ausbildung, Beruf, in zwischenmenschlichen Beziehungen, bei der Partnerwahl, Wohnungssuche, im Gesundheitswesen, im Verkehr und – ganz wichtig – in den Medien.