Schulen, Universitäten und andere öffentliche Gebäuden sind in Schottland jetzt dazu verpflichtet, kostenlose Menstruationsprodukte anzubieten. Das hat das schottische Parlament am Dienstag in Edinburgh einstimmig beschlossen. Damit ist das Land das erste weltweit mit einem solchen Gesetz.

Der Abstimmung war eine Debatte über "Period Poverty" (zu Deutsch: "Periodenarmut") in Großbritannien vorausgegangen. Dabei geht es um das Problem, dass Frauen nicht genug Geld haben, für ihre Menstruationsprodukte zu bezahlen. In Schottland zeigten Studien, dass das Phänomen auch im eigenen Land und nicht nicht nur in ärmeren Staaten auftritt. Im Jahr 2018 hatte jede fünfte Frau in Schottland Probleme damit, für ihre Tampons und Binden aufzukommen. Und 22 Prozent gaben an, dass sie die Produkte nicht so häufig wechseln können, wie sie es gern würden.