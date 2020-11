Wer bei dieser Beschreibung der Symptomatik hellhörig wird und sich darin - vielleicht auch nur in Teilen - wiederfindet, der sollte das Gespräch mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin suchen. Die Europäische Endometriose Liga bietet außerdem einen Online-Test an, der einen Hinweis auf eine bestehende Erkrankung geben, auf keinen Fall aber die ärztliche Untersuchung ersetzen kann.

Die einzig sichere Variante, eine Diagnose zu stellen, ist ein operativer Eingriff. Was aber keinesfalls heißt, dass das immer notwendig ist, betont Sylvia Mechsner: "Natürlich kann man mit einer vernünftigen Anamnese Endometriose richtig diagnostizieren. Das heißt, sich wirklich erzählen lassen, wie das alles war." Und die richtigen Fragen stellen: "Wann haben die Beschwerden angefangen? Waren die Regelschmerzen von Anfang an da? Wie war das mit der Pilleneinnahme?"

Warum dauert das so lange? Endometriose-Expertin Sylvia Mechsner sieht da ein gesellschaftliches Problem. Mädchen und Frauen bekämen bei Regelschmerzen oft gesagt: Stell dich nicht so an. "Und so kommt es wahrscheinlich dazu, dass die dann schnell auch denken: Das ist so, damit muss ich mich abfinden."