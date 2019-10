Am Sonntag, den 27. Oktober, wählt Thüringen einen neuen Landtag.

Am Sonntag, den 27. Oktober, wählt Thüringen einen neuen Landtag. Bildrechte: imago images / Eibner

Landtagswahl Thüringen wählt: Die Wahlprogramme der Parteien

Was versprechen die Parteien in Thüringen in ihren Wahlprogrammen? MDR AKTUELL hat die Vorhaben der großen Parteien zu einigen Themenbereichen verglichen. Auch die kleinen Parteien werden vorgestellt.