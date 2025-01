Bildrechte: IMAGO/S. Gottschalk

Shop-in-Shop-Konzept Diese Regeln gelten für die Eröffnung eines Paketshops

Hauptinhalt

28. Januar 2025, 05:00 Uhr

In vielen Späties, Bäckereien oder Tabakläden in Mitteldeutschland können Kunden inzwischen auch Briefe oder Pakete aufgeben oder Briefmarken kaufen. Das Shop-in-Shop-Konzept, das die Deutsche Post seit gut 30 Jahren fährt, hat es den Kundinnen und Kunden leichter gemacht, Pakete zu verschicken. Zumindest in größeren Städten gibt es oft noch Annahmestellen, die bis zehn Uhr abends geöffnet sind. Aber welche Vorraussetzungen müssen Postpartnerinnen und Partner eigentlich mitbringen?