Ein Tochter-Unternehmen der Deutschen Bahn übernimmt ab Sonntag das Diesel-Schienennetz in Sachsen-Anhalt. Im April wurden die entsprechenden Verträge von der "Regionalverkehre Start Deutschland GmbH" – kurz "Start" – unterzeichnet.

Der Übergang wird mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember vollzogen. Der neue Vertrag mit der Bahn-Tochter laufe bis 2032. Das gab der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa) bekannt. "Start" betreibt bereits Schienennetze in Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Bislang verwaltet der private Bahnanbieter Abellio Rail Mitteldeutschland das Dieselnetz in Sachsen-Anhalt.