Die Deutsche Bahn begrüßt die Forderungen von Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) für eine bessere Anbindung an das Fernverkehrsnetz. Ein Sprecher teilte MDR SACHSEN-ANHALT auf Anfrage mit, die Vorschläge der Verkehrsministerin würden genau überprüft. Man habe ohnehin Verbesserungen geplant und befinde sich in einem konstruktiven Austausch mit dem Land und den Nahverkehrsunternehmen. Demnach soll es ab Dezember beispielsweise eine dritte tägliche IC-Verbindung von Magdeburg nach Berlin geben.

Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) hatte am Mittwoch gefordert, Sachsen-Anhalt besser an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn anbinden. Ihre Pläne stellte die Ministerin in einem Strategiepapier vor. Darin heißt es, es gebe überall im Land Handlungsbedarf. "Neben Halle muss auch Magdeburg auf ICE-Niveau an die Metropolen Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main und an andere wichtige Wirtschaftsräume angebunden werden."