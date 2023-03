Bahn fahren in Sachsen-Anhalt

Bauarbeiten, Engpässe und Unglücke trüben die Pünktlichkeitsbilanz der Deutschen Bahn. Nach ihrer eigenen Statistik waren 2017 im Fernverkehr 78,5 Prozent der Züge pünktlich, 2018 nur noch 74,9 Prozent der Züge. Waren im Nahverkehr 2017 noch 94,4 Prozent der Bahnen pünktlich unterwegs, so ging auch dieser Wert 2018 noch einmal leicht zurück – auf 94 Prozent.. Das Unternehmen will sich hier verbessern und investiert in diesem Bereich. Nach jahrelangen Versäumnissen rechnet der Konzern selbst aber nicht mit einer schnellen Wende.



Ein Zug gilt nach Bahnerhebungen als pünktlich, wenn er mit bis zu 5:59 Minuten Verspätung einen geplanten Bahnhof erreicht. Fällt ein Zug komplett oder teilweise aus, wird dies nicht mit in die Statistik eingerechnet. Die Bahn veweist aber darauf, dass im Jahresschnitt 99 Prozent aller geplanten Züge fahren.



Die monatlichen Pünktlichkeitswerte veröffentlicht die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite.