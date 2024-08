Altmark I: B71 bei Gardelegen halbseitig gesperrt

Zwischen der Ortsumgehung Gardelegen und Ackendorf wird die Bundesstraße 71 gebaut und in zwei Abschnitten je halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird bis zum 21. September an der Stelle mit Ampeln geregelt. Wie der Landkreis mitteilt, bleiben die Auf- und Abfahrten der Ortsumgehung gesperrt.

Altmark II: Kreisstraße zwischen Kunrau und Steimke gesperrt

Bildrechte: MDR/Holger Berg Weil in der Altmark eine neue Brücke über die Ohre gebaut wird, wird die Kreisstraße zwischen Kunrau und Steimke voll gesperrt. Wie der Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, gilt das bis Ende August 2025. Der Verkehr wird über Kunrau, Jahrstedt, Böckwitz, Zicherie und Brome in beiden Richtungen umgeleitet.



Baustart für die neue Brücke soll noch Ende August sein. Wie die Altmarkzeitung berichtete, wird das Bauwerk über 40 Meter lang und etwa elf Meter breit. Die Ohre-Brücke kostet demnach über 2,1 Millionen Euro. Der Altmarkkreis finanziert sie laut Zeitung allein, ohne Fördermittel.

Börde I: Ortsdurchfahrt Dreileben wird umfassend saniert

Bildrechte: IMAGO / Shotshop Im Landkreis Börde wird die Ortsdurchfahrt in Dreileben umfassend saniert. Das bedeutet für Autofahrer und Anwohner Einschränkungen bis zum Herbst 2025. Das teilte das Infrastrukturministerium Sachsen-Anhalt mit. Auf einer Länge von 340 Metern soll die Durchgangsstraße in Dreileben einen neuen Belag bekommen. Außerdem werden Geh-und Radwege neu gemacht sowie Grünstreifen am Straßenrand geschaffen. Auch neue Trinkwasserrohre sollen verlegt werden.

Das Ministerium betonte, in mehreren Abschnitten bauen zu wollen. Damit sollen die Beeinträchtigungen für Anlieger auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden, hieß es. Die Kosten liegen bei knapp zwei Millionen Euro. Das Land Sachsen-Anhalt, Stadt Wanzleben und der regionale Trink-und Abwasserzweckverband teilen sich die Summe. Während der Bauarbeiten wird es dem Ministerium zufolge eine Umleitung über die Bundesstraße 246a über Seehausen geben.

Börde II: Landesstraße bei Oschersleben gesperrt

Bis zum 6. September ist laut Landkreis Börde die Landesstraße zwischen Oschersleben und Großalsleben gesperrt. Der Verkehr wird über Hordorf und Krottdorf umgeleitet.

Börde III: Ortsdurchfahrt Althaldensleben

Bis Mitte November wird die Ortsdurchfahrt von Althaldensleben saniert. Laut Infrastrukturministerium geschieht dies in drei Abschnitten. Es geht um einen knapp anderthalb Kilometer langen Abschnitts der Neuhaldensleber Straße. In die Fahrbahnerneuerung investiert das Land demnach rund 425.000 Euro.

Halle: Neue Bauphase für Dessauer Straße

Auf der Dessauer Straße, einer der Hauptachsen der Stadt, beginnen nach Angaben der Stadtwerke Tiefbauarbeiten. Deshalb bleibt sie nördlich des Knotens "Am Landrain" weiterhin voll gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig über die Berliner Chaussee und die A14 umgeleitet. Im Zuge des halleschen Stadtbahn-Programms wird die gesamte Dessauer Straße umgestaltet.

Harz: Straßenkreuzung Hedersleben wird saniert

Bildrechte: IMAGO / Bihlmayerfotografie In Hedersleben im Landkreis Harz gibt es ab Montag Behinderungen an einer wichtigen Straßenkreuzung. Wie das Infrastrukturministerium mitteilte, wird der Knotenpunkt der Landesstraßen 66 und 73 bis Anfang September erneuert und deshalb gesperrt. Der Fahrbahnbelag an der Kreuzung wird saniert, Hydranten, Schachtabdeckungen und Straßenabläufe sollen durch neue ersetzt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Das Land investiert den Angaben zufolge rund 123.000 Euro.

Burgenlandkreis: Landesstraße bei Osterfeld wird saniert

Auch Autofahrer im südlichen Burgenlandkreis müssen sich auf Behinderungen einstellen. Laut Infrastrukturministerium in Sachsen-Anhalt wird bei Osterfeld die Landesstraße zwischen Kleinhelmsdorf und der Thüringer Landesgrenze voll gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten, die voraussichtlich bis November dauern. Auf knapp 900 Metern soll die Fahrbahn neu gemacht werden. Die Kosten betragen rund 900.000 Euro. Kleinhelmsdorf ist ein Ortsteil der Stadt Osterfeld. Eine Umleitung führt in Sachsen-Anhalt über Meineweh und Osterfeld sowie weiter in Thüringen über Schkölen, Eisenberg und Lindau.